В Лисичанске оккупанты обстреляли многоэтажку – есть жертвы (фото)

Оккупанты обстреливают Луганскую область. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 11 апреля, российские оккупанты снова обстреляли Лисичанск из тяжелого вооружения. В результате этого есть погибший.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты попали во многоэтажку. Сейчас спасатели ГСЧС продолжают разбирать завалы.
"Уже есть один погибший. Информация будет обновляться", – сказал Гайдай.
Что сейчас происходит в Лисичанске. Фото: Сергей Гайдай
Каждый город Луганской области пострадал от обстрелов оккупантов – Гайдай
Враг обстрелял каждый город Луганской области. В регионе не осталось уцелевших объектов критической и какой-либо другой инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он отметил, что атака под Золотым отбита. Однако область значительно пострадала от атак оккупантов.
"Знают ли об этом россияне? Да, у них есть информаторы, которые наводят огонь на магазины с людьми и склады с продовольствием. Поэтому каждый обстрел жилого фонда – это целенаправленный теракт. "Русский мир", который оставляет без жилья. Россияне штурмовали район Золотого – отошли и начали бить по домам", – сообщил Гайдай.
Многоэтажки и частные дома получили повреждения в Лисичанске, Северодонецке, Золотом, Кременной. На Кременщине из-за обстрелов загорелись гектары сухой травы, что добавило работы спасателям.
В Северодонецке обстрелами разрушена частная клиника и школа, в Золотом – спортивный объект.