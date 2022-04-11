У Лисичанську окупанти обстріляли багатоповерхівку – є жертви (фото)

Окупанти обстрілюють Луганську область. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 11 квітня, російські окупанти знову обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння. Внаслідок цього є загиблий.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, окупанти влучили у багатоповерхівку. Наразі рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали.

"Вже є один загиблий. Інформація оновлюватиметься", – сказав Гайдай.

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Що зараз відбувається у Лисичанську. Фото: Сергій Гайдай

Кожне місто Луганщини постраждало від обстрілів окупантів – Гайдай

Ворог обстріляв кожне місто Луганщини. В регіоні не залишилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Він зазначив, шо атаку під Золотим відбито. Однак область значно постраждала від атак окупантів.