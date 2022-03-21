В Киеве воздух загрязнен из-за бомбардировок: как себя обезопасить

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В Киеве и области из-за пожаров после авиаударов наблюдается загрязненность воздуха.

Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

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"Не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2", – предупредил он.

Кличко рассказал о последствиях ночных обстрелов Киева:

"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них непригодны для жизни. 8 человек погибли. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов".

Также мэр призвал киевлян не снимать и не выкладывать видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов, чтобы не помогать врагу.

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Ситуация в Киеве