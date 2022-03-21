В Киеве воздух загрязнен из-за бомбардировок: как себя обезопасить

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В Киеве и области из-за пожаров после авиаударов наблюдается загрязненность воздуха.
Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
"Не открывайте окна. А когда выходите на улицу – защитите легкие, надев даже медицинский респиратор типа FFP2", – предупредил он.
Кличко рассказал о последствиях ночных обстрелов Киева:
"Враг продолжает атаковать столицу. Ночью спасатели долго тушили пожар в Подольском районе, где в результате обстрелов сгорел торговый центр, повреждены 6 жилых домов. Три из них непригодны для жизни. 8 человек погибли. Повреждены также помещения двух школ и двух детских садов".
Также мэр призвал киевлян не снимать и не выкладывать видео передвижения военной техники, блокпостов, охраны стратегических объектов, чтобы не помогать врагу.
Ситуация в Киеве
- В Киеве с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину погибли более 200 человек, из них 60 гражданских лиц, в том числе 4 ребенка.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что жители столицы могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого.
- Тем временем российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров. Однако противник продолжает обстреливать украинскую инфраструктуру, поэтому город готовится к обороне.
- Оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускают на парашютах.