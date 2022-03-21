В Киеве изменили время комендантского часа: сколько будем сидеть дома

В Киеве и области вводят комендантский час с понедельника до среды. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве и Киевской области сегодня вечером, 21 марта, вводят длительный комендантский час.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Так, комендантский час начинается в 20:00 21 марта и продлится до 7:00 23 марта.

"Магазины, аптеки, заправки, предприятия работать завтра не будут. Поэтому прошу всех оставаться дома или в укрытиях — по сигналу тревоги. По городу сможет передвигаться только транспорт по спецпропускам. Соблюдаем правила военного положения. Верим в наши Вооруженные силы! Вместе выстоим! Слава Украине!" — написал Кличко.

Ситуация в Киеве