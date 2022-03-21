У Києві змінили час комендантської години: скільки сидітимемо вдома

У Києві та області вводять комендантську годину з понеділка до середи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві та Київській області сьогодні ввечері, 21 березня, вводять тривалу комендантську годину.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

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Зокрема, комендантська година починається о 20:00 21 березня і триватиме до 7:00 23 березня.

"Магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть. Тому прошу всіх залишатися вдома, або в укриттях – за сигналу тривоги. Містом зможе пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Дотримуємось правил воєнного стану. Віримо в наші Збройні сили! Разом вистоїмо! Слава Україні!" – написав Кличко.

Ситуація в Києві