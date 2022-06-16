В ISW рассказали, что срывает планы России на оккупированных территориях

Сопротивление украинцев срывает оккупационные планы России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские власти продолжают сталкиваться с трудностями в реализации своих оккупационных планов на временно захваченных территориях. Украинцы там сопротивляются. Это помешает России в планах аннексии и полномасштабного админконтроля.

О таком сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

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Так, 9 и 11 июня, неизвестные украинские партизаны обстреляли сотрудников МЧС России в Мариуполе. Украинский центр сопротивления также утверждал, что российские оккупационные власти не могут открыть школы в оккупированном Бердянске из-за сопротивления украинских учителей, которые отказываются преподавать по российским программам.

"Такие проукраинские действия, вероятно, будут продолжать срывать усилия России по консолидации полномасштабного административного контроля над оккупированными территориями и планам российской аннексии", – отмечают в Институте.

Зачем Россия устраивает провокации в Донецке

На фоне обещаний президента США Джо Байдена и членов НАТО о передаче Украине дополнительного вооружения оккупанты усилили обстрелы Донецка, обвиняя в этом ВСУ.

Эксперты ISW убеждены, что "этот раунд военной помощи будет неоценим для поддержки украинских операций против российских войск на востоке Украины, хотя Украина нуждается в дальнейшей постоянной поддержке".

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В то же время, аналитики предполагают, что российские войска могут устраивать атаки "под фальшивым флагом" вокруг Донецка, чтобы сдержать проукраинские настроения.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Российские войска начали наземный штурм Северодонецка и населенных пунктов поблизости, но на 15 июня не взяли полный контроль над городом.

Захватчики ведут по большей части неудачные наступательные операции вокруг трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск, пытаясь перерезать украинские наземные линии связи в Лисичанск.

Оккупанты продолжили продвижение по трассе Е40 до Славянска и к юго-востоку от Изюма.

Продолжаются бои в населенных пунктах вокруг Харькова.

Российские войска продолжали укреплять резервные позиции в Запорожской и Херсонской областях, одновременно принимая оборонительные меры для усиления русского присутствия в Черном море.

Кремль и самопровозглашенные республики продолжают проводить специальную политику аннексии на оккупированных территориях.

Ранее мы писали, что в Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне дня России зарезали российского спасателя.

Также сообщалось, что во временно захваченном Херсоне украинские патриоты обратились к российским военным. Они напомнили оккупантам, что Вооруженные силы Украины все ближе подбираются к городу и вскоре его уволят.