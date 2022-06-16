В ISW розповіли, що зриває плани Росії на окупованих територіях

Опір українців зриває окупаційні плани Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська влада продовжує стикатися з труднощами в реалізації своїх окупаційних планів на тимчасово захоплених територіях. Українці там чинять опір. Це стає на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю.

Про таке повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Так, 9 та 11 червня невідомі українські партизани обстріляли співробітників МНС Росії в Маріуполі. Український центр опору також стверджував, що російська окупаційна влада не може відкрити школи в окупованому Бердянську через опір українських вчителів, які відмовляються викладати за російськими програмами.

"Такі проукраїнські дії, ймовірно, продовжуватимуть зривати зусилля Росії щодо консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями та планів російської анексії", – наголошують в Інституті.

Для чого Росія влаштовує провокації в Донецьку

На фоні обіцянок президента США Джо Байдена та членів НАТО щодо передачі Україні додаткового озброєння окупанти посилили обстріли Донецька, звинувачуючи у цьому ЗСУ.

Експерти ISW переконані, що "цей раунд військової допомоги буде неоціненним для підтримки українських операцій проти російських військ на сході України, хоча Україна потребуватиме подальшої постійної підтримки".

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У той же час аналітики припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки "під фальшивим прапором" навколо Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська розпочали наземний штурм Сєвєродонецька та населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не взяли повний контроль над містом.

Загарбники ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв’язку до Лисичанська.

Окупанти продовжили просування по трасі Е40 до Слов’янська та на південний схід від Ізюма.

Тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.

Російські війська продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій та Херсонській областях, одночасно вживаючи оборонних заходів для посилення російської присутності в Чорному морі.

Кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

Раніше ми писали, що у Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні дня Росії зарізали російського рятувальника.

Також повідомлялося, що у тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче підбираються до міста і незабаром його звільнять.