В ISW просчитали, каким будет дальнейшее наступление РФ в Северодонецке

Оккупантам понадобятся силы перед штурмом Лисичанска. Коллаж "Сегодня"

В Северодонецке украинские силы, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение наступления РФ.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

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Что будет дальше?

По информации американских аналитиков, скорее всего, Киев может продолжать этот подход, пока атака оккупантов не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции.

По информации экспертов, российским войскам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку россияне разрушили три основных моста.

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Также оккупантам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в штурме Лисичанска.

Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

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Уход ВСУ из Северодонецка

После трех с половиной месяцев обороны Северодонецка украинские войска начали покидать полностью разрушенный оккупантами город.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что защитники Северодонецка отходят из города на новые, более укрепленные позиции.

"Рашисты почти разрушили Северодонецк, критическая инфраструктура уничтожена вся, повреждено 90% города, 80% жилых домов придется сносить – восстановлению они не подлежат", – рассказал Гайдай.

Следующим рубежом обороны ВСУ на Луганщине является Лисичанск. В Минобороны Украины отмечают, что окружение военных в районе Лисичанска является целью оккупантов.

Ранее в Сети появилось видео последних боев в Северодонецке.

Напомним, ​уход украинских войск из Северодонецка стал успехом для армии РФ, однако для контроля над Донбассом оккупантам необходимо захватить Краматорск и обеспечить безопасные пути снабжения Донецка.