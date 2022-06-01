В Херсонской области оккупанты пытались прорваться в тыл подразделений ВСУ, а получили по заслугам

ВСУ отбили оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российские оккупанты в районе Добрянки на севере Херсонской области пытались прорваться в тыл украинских подразделений.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы была неудачной, поскольку защитники Украины дали отпор. Оккупантам пришлось отступать на исходные позиции.
Также захватчики проводили воздушную разведку с помощью беспилотника "Орлан-10".
"Метким выстрелом бойцов нашего зенитно-ракетного подразделения воздушного разведчика уничтожено", — говорится в сообщении.
Кроме того, удалось уничтожить и оккупантов.
"В целом за сутки выполнением огневых задач наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация нанесли врагу потери, составляющие: 70 рашистов, самоходную артустановку, 2 зенитных установки, 2 гаубицы "Мста-Б", 4 единицы бронированной техники и 5 – автомобильной. Также подавлено 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника", — сообщили в командовании "Юг".
На Донбассе ВСУ минусовали технику оккупантов
Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил за прошедшие сутки отбили 9 атак врага. На 4 локациях продолжаются бои.
В течение суток 31 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 2 танка;
- 13 артиллерийских систем;
- 8 боевых бронированных машин;
- 6 вражеских автомобилей.
Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены.
Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.