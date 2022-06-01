Полетел в ад: ВСУ сбили вертолет оккупантов "Аллигатор" (видео)

С этого вертолета оккупанты стреляли авиационными ракетами

ВСУ уничтожают технику врага/Фото: коллаж: "Сегодня"

На Изюмском направлении украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор".

Об этом сообщили на странице 93 ОМБр Холодный Яр в Facebook.

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"По нашим позициям на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты. Забрасывали неуправляемыми авиационными ракетами. Сегодня снова вылетело два вертолета. Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла", — рассказал военнослужащий бригады Иван.

ВСУ пошли в наступление в Херсонской области

Вооруженные силы Украины пошли в наступление на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области.

По словам военного эксперта Олега Жданова, освобождение города может позволить ВСУ рассечь плацдарм российской группировки на две части.

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Более того, в случае успеха у Украины появляется возможность освобождения Херсона и окружения криворожской группировки.

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