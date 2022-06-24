В Херсоне взорвали авто известного коллаборанта (видео)

По предварительным данным, коллаборант Дмитрий Савлученко погиб при взрыве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Херсоне подорвали автомобиль известного местного коллаборанта Дмитрия Савлученко, так называемого "директора управления по молодежной политике" назначенной оккупантами администрации Херсонской области. По предварительным данным, он погиб на месте.

Об этом сообщает в Telegram журналист Денис Казанский.

Реклама

Реклама

Появилось видео с места подрыва авто коллаборанта Савлученко.

Как пишет Казанский, Савлученко состоял в партии Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью.

Реклама

"Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант криминальных разборок. Сейчас на оккупированных территориях идет сумасшедший дележ награбленного добра. Различные группировки борются за вывоз краденого зерна, выдумывают различные "желтые пропуска", чтобы обилечивать фермеров, мародерствуют на захваченных предприятиях. Так что "парад подрывов", который сейчас происходит от Мелитополя до Херсона – это далеко не всегда работа СБУ", – отметил он.

Бандиты и грабители сейчас охотно сводят счеты друг с другом, поскольку все эти убийства и взрывы как раз очень удобно списывать на украинские ДРГ, добавил журналист.

Как сообщает Тelegram-канал "Х*евый Херсон", Савлученко состоял в молодежной организации "Новая Русь", был пророссийским активистом из партии Шария, устроителем "пробегов победы". Также он присутствовал на первом заседании "комитета по спасению" вместе с другими коллаборантами.

Партизаны расстреляли в Херсоне троих оккупантов

На днях в оккупированном Херсоне партизаны расстреляли троих российских военных.

По данным оперативного командования "Південь", оккупанты заказали себе в одном из заведений шашлык, когда туда "прибыла специальная сервисная группа, открывшая счет с помощью автоматической очереди".

В результате двое военных РФ погибли, один получил ранения.