У Херсоні підірвали авто відомого колаборанта (відео)

За попередніми даними, колаборант Дмитро Савлученко загинув під час вибуху / Фото: Колаж: Сьогодні

В Херсоні підірвали автомобіль відомого місцевого колаборанта Дмитра Савлученка, так званого "директора управління молодіжної політики" призначеної окупантами адміністрації Херсонської області. Вибуховий пристрій був такий потужний, що Савлученко загинув на місці.

Джерела "Сьогодні" у МВС підтвердили, що в Херсоні був підірваний в авто черговий колаборант.

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"Цього разу неакуратно курив, сідаючи в автомобіль, місцевий чиновник Дмитро Савлученко. Він відрізнявся своєю проросійською позицією ще задовго до окупації. Активно виступав за Росію на мітингах. Щодо смерті двох його охоронців – цього поки що не підтверджуємо", – повідомили в МВС.

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З'явилося відео з місця підриву авто колаборанта Савлученка.

Як повідомляє у Telegram журналіст Денис Казанський, Савлученко був членом партії Медведчука і довгі роки відкрито займався в місті антиукраїнською діяльністю.

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"Можливо, його ліквідували українські спецслужби, проте не можна виключати й варіант кримінальних розборок. Зараз на окупованих територіях йде божевільний поділ награбованого добра. Різні угруповання борються за вивезення краденого зерна, вигадують різні "жовті перепустки", аби "обілечувати" фермерів, мародерствують на захоплених підприємствах. Тож "парад підривів", який зараз відбувається від Мелітополя до Херсона – це далеко не завжди робота СБУ", – зазначив він.

Бандити та грабіжники зараз охоче зводять рахунки один з одним, оскільки всі ці вбивства та вибухи дуже зручно списувати на українські ДРГ, додав журналіст.

Як повідомляє Тelegram-канал "Х*евый Херсон", Савлученко був членом молодіжної організації "Нова Русь", був проросійським активістом з партії Шарія, організатором "пробігів перемоги". Також він був присутній на першому засіданні "комітету з порятунку" разом із іншими колаборантами.

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, за 4 місяці повномасштабної війни поліція відкрила понад 840 кримінальних проваджень за колаборціонізм, 143 особи у статусі підозрюваних.

Партизани розстріляли у Херсоні трьох окупантів

Днями в окупованому Херсоні партизани розстріляли трьох російських військових.

За даними оперативного командування "Південь", окупанти замовили собі в одному із закладів шашлик, коли туди "прибула спеціальна сервісна група, яка відкрила рахунок за допомогою автоматичної черги".

У результаті двоє військових РФ загинули, один отримав поранення.