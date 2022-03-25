В Херсоне военные РФ похитили и пытают депутата

Проукраинского депутата райсовета в Херсоне Афанасьева похитили оккупанты. Коллаж "Сегодня"

В Херсоне похитили и пытают депутата районного совета Дмитрия Афанасьева.

Об этом сообщает Алексей Гончаренко со ссылкой на супругу задержанного депутата.

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22 марта после разгона проукраинского митинга супругу херсонца Дмитрия Афанасьева пытались задержать. Мужчина помешал этому, но его жестоко избили. После этого семья у Дмитрия диагностировала многочисленные гематомы и сломанные ребра.

"Через два часа домой к Дмитрию и его жене прибыли российские военные, провели обыск. Они нашли удостоверение депутата районного совета. Удалили жесткий диск с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи", - говорится в сообщении.

Всех мужчин, которые были в доме, задержали, среди них были друзья Дмитрия. Утром 23 марта в доме повторно был проведен обыск и отпущен один из задержанных, который сообщил, что его жестоко пытали. Другие задержанные мужчины до сих пор в плену, над ними продолжают издеваться.

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"Враг использует зверские методы, для орков нет ничего человеческого. Но они еще не знают, как мы стоим друг за друга. Своих не бросаем. Друзья, просьба распространить эту информацию. Требуем освобождения Дмитрия!", – заявил Гончаренко.

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