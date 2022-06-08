В Херсоне в любимом ресторане российских оккупантов прогремел взрыв

В херсонском ресторане произошел взрыв/Фото: коллаж: "Сегодня"

В херсонском ресторане, где любили проводить время российские оккупанты, произошел взрыв. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в эфире телемарафона.

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Взрыв раздался в ресторане Nostalgie.

"Там с первых дней активно обедали руководители оккупантов, высшие чины. Сегодняшний взрыв говорит о том, что борьба ни на минуту не прекратится, и Херсонская область — это Украина", — сказал Лагута.

Он отметил, что в результате инцидента есть раненые, погибших нет.

"Ранены люди, которые находились на тот момент в ресторане. Кто там находится постоянно, я уже сказал", — добавил глава ОВА.

На Донбассе убили российского генерала Кутузова

Артиллерия ВСУ 5 июня уничтожила на Донбассе командира так называемого "1-го армейского корпуса ДНР" Романа Кутузова.

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5 июня Кутузов отдал 1-й и 100-й бригаде приказ о штурме одного из населенных пунктов в Донецкой области.

Он был вынужден возглавить штурм, приехав на передовую. В результате Кутузов попал под обстрел артиллерии ВСУ.

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