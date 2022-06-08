У Херсоні в улюбленому ресторані російських окупантів пролунав вибух

У херсонському ресторані стався вибух/Фото: колаж: "Сьогодні"

У херсонському ресторані, де любили проводити час російські окупанти, стався вибух. Внаслідок інциденту є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута в ефірі телемарафону.

Реклама

Деталі

Вибух пролунав у ресторані Nostalgie.

"Там із перших днів активно обідали керівники окупантів, найвищі чини. Сьогоднішній вибух говорить про те, що боротьба ні на хвилину не припиниться, і Херсонська область — це Україна", — сказав Лагута.

Він зазначив, що внаслідок інциденту є поранені, загиблих немає.

"Поранені люди, які перебували на той момент у ресторані. Хто там перебуває постійно, я вже сказав", – додав голова ОВА.

На Донбасі вбили російського генерала Кутузова

Артилерія ЗСУ 5 червня знищила на Донбасі командира так званого "1-го армійського корпусу ДНР" Романа Кутузова.

Реклама

5 червня Кутузов віддав 1-й та 100-й бригаді наказ про штурм одного з населених пунктів у Донецькій області.

Він змушений був очолити штурм, приїхавши на передову. В результаті Кутузов потрапив під обстріл артилерії ЗСУ.

Читайте також