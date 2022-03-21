В Херсоне оккупанты грабят магазины (видео)

Российские военные начали массово грабить украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Во временно захваченном Херсоне российские военные продолжают заниматься мародерством. Так, в одном из районов города они вырвали с помощью грузовика Z решетки и ограбили магазин.

Об этом сообщают местные жители в Facebook.

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"В Херсоне без изменений – отважные воины "братского народа" продолжают освобождать наши магазины в прямом смысле! Вчера вечером они провели блестящую военную операцию на поселке Текстильный – вырвав с помощью грузовика Z решетки, они решительно и смело переместили содержащиеся на полках "бендеровские" продукты/алкоголь/сигареты в грузовик армии мародеров РФ", – говорится в сообщении.

На возмущение местных жителей "бесстрашные воины" немного постреляли из автоматов, говорит очевидец.

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"В результате военной операции потерь в живой силе и технике не имеется!" – подытожили саркастично в сообщении.

Ситуация в Украине 21 марта