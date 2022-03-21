У Херсоні окупанти грабують магазини (відео)

Російські військові почали масово грабувати українців. Фото: колаж "Сьогодні"
У тимчасово захопленому Херсоні російські військові продовжують мародерствувати. Зокрема, в одному з районів міста вони вирвали за допомогою вантажівки Z ґрати і пограбували магазин.
Про це повідомляють місцеві жителі у Facebook.
"У Херсоні без змін – відважні воїни "братського народу" продовжують звільняти наші магазини у прямому розумінні! Вчора ввечері вони провели блискучу військову операцію у селищі Текстильний – вирвавши за допомогою вантажівки Z ґрати, вони рішуче і сміливо перемістили "бендерівські" продукти/алкоголь/сигарети у вантажівку армії мародерів РФ", – йдеться у повідомленні.
На обурення місцевих жителів "безстрашні воїни" трохи постріляли з автоматів, каже очевидець.
"В результаті військової операції втрат у живій силі та техніці немає!" – підсумували саркастично у повідомленні.
Ситуація в Україні 21 березня
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