В Харьковской области из-за обстрелов РФ есть погибший и ранен ребенок

Россияне обстреляли Харьковскую область / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В Харьковской области в результате обстрела погиб мирный житель. Ранение получил 11-летний ребенок.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Сегодня в результате вражеских обстрелов получил ранение 11-летний ребенок в Лозовском районе. На Балаклейщине 1 человек погиб", — отметил Синегубов.

Погибший из села Залиман между временно оккупированными Балаклией и Изюмом. 11-летний мальчик из Лозовского района находится в состоянии средней тяжести.

Под Изюмом продолжаются тяжелые бои.

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Оккупанты ударили по жилым районам Харькова

Российские оккупанты за сутки 1 мая трижды обстреляли Харьков из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Синегубов в связи с интенсивными обстрелами призвал жителей северных и восточных районов Харькова, в частности Салтовки, без необходимости не выходить из укрытия в течение дня.

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Также он сообщил, что спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Кроме того, один человек пострадал в Балаклейском районе.

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