У Харківській області через обстріл РФ є загиблий і поранена дитина

Росіяни обстріляли Харківську область / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У Харківській області внаслідок обстрілу загинув мирний житель. Поранення отримала 11-річна дитина.

Про це в Facebook повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині 1 людина загинула" , – зазначив Синєгубов.

Загиблий із села Залиман між тимчасово окупованими Балаклією та Ізюмом. 11-річний хлопчик із Лозівського району перебуває у стані середньої тяжкості.

Під Ізюмом продовжуються важкі бої.

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Окупанти вдарили по житлових районах Харкова

Російські окупанти за добу 1 травня тричі обстріляли Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов у зв'язку з інтенсивним обстрілом закликав мешканців північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без необхідності не виходити з укриття протягом дня.

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Також він повідомив, що рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, які виникли через обстріл: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

Крім того, одна людина постраждала у Балаклійському районі.

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