У Харківській області через обстріл РФ є загиблий і поранена дитина

Росіяни обстріляли Харківську область / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
У Харківській області внаслідок обстрілу загинув мирний житель. Поранення отримала 11-річна дитина.
Про це в Facebook повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі. На Балаклійщині 1 людина загинула" , – зазначив Синєгубов.
Загиблий із села Залиман між тимчасово окупованими Балаклією та Ізюмом. 11-річний хлопчик із Лозівського району перебуває у стані середньої тяжкості.
Під Ізюмом продовжуються важкі бої.
Окупанти вдарили по житлових районах Харкова
Російські окупанти за добу 1 травня тричі обстріляли Харків з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Постраждали Салтівка, П'ятихатки, район аеропорту. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов.
Синєгубов у зв'язку з інтенсивним обстрілом закликав мешканців північних та східних районів Харкова, зокрема Салтівки, без необхідності не виходити з укриття протягом дня.
Також він повідомив, що рятувальники Харківщини ліквідували 15 пожеж, які виникли через обстріл: у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.
Крім того, одна людина постраждала у Балаклійському районі.
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