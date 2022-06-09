В Харькове пропал телевизионный сигнал

В Харькове отсутствует телесигнал/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вечером российские захватчики обстреляли Харьков. После этого в городе пропал телевизионный сигнал.

Об этом сообщил член правления "Сусппільного" Дмитрий Хоркин.

Реклама

Подробности

О проблемах с телевизионным сигналом также сообщают местные жители.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает работать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", — сообщил Хоркин.

Когда эфирное вещание заработает в обычном режиме — неизвестно.

Ситуация в Украине 8 июня

В Херсонской области российские оккупанты придумали новый способ терроризировать местных жителей . Они притворяются украинскими военными и расспрашивают местных жителей.

. Они притворяются украинскими военными и расспрашивают местных жителей. Коллаборанты на оккупированных российскими войсками территориях, поняли всю суть пропаганды Кремля и начали отстраняться от выполнения поставленных задач .

. В подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ.

Читайте также