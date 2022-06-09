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В Харькове пропал телевизионный сигнал

Владимир Козырь
9 июня, 03:52
Люди жалуются на отсутствие эфирного вещания

В Харькове отсутствует телесигнал/Фото: коллаж: "Сегодня"

Вечером российские захватчики обстреляли Харьков. После этого в городе пропал телевизионный сигнал.

Об этом сообщил член правления "Сусппільного" Дмитрий Хоркин.

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О проблемах с телевизионным сигналом также сообщают местные жители.

"В Харькове временно нет эфирного телевизионного вещания. Украинское радио продолжает работать на частотах 106,1 и 91,6 МГц", — сообщил Хоркин.

Когда эфирное вещание заработает в обычном режиме — неизвестно.

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