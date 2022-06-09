У Харкові зник телевізійний сигнал

У Харкові відсутній телесигнал/Фото: колаж: "Сьогодні"

Увечері російські загарбники обстріляли Харків. Після цього у місті зник телевізійний сигнал.

Про це повідомив член правління "Суспільного" Дмитро Хоркін.

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Про проблеми з телевізійним сигналом також повідомляють самі місцеві мешканці.

"У Харкові тимчасово немає ефірного телевізійного мовлення. Українське радіо продовжує мовити на частотах 106,1 і 91,6 МГц", — повідомив Хоркін.

Коли ефірне мовлення запрацює у звичайному режимі — невідомо.

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