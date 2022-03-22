В Харькове под обстрелом погиб 96-летний бывший узник концлагерей: от квартиры остались осколки и пепел (фото)

В многоэтажный дом мужчины попала бомба. / Фото: Суспільне, Коллаж: Сегодня

Вчера, 21 марта, в Харькове погиб узник концлагерей Борис Романченко. В его дом попала российская бомба.

Об этом сообщил в Twitter Мемориал памяти концентрационных лагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау.

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Что произошло

"Как мы узнали от родственников, наш друг Борис Романченко, переживший концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Миттельбау и Берген-Бельзен, погиб в прошлую пятницу в результате взрыва бомбы в своем доме в Харькове. Мы глубоко встревожены", – отметили там.

По словам внучки Романченко, он жил в многоэтажном доме, в который попала бомба.

Фото из квартиры

Как сообщает "Суспільне Харків", коммунальщики добрались до квартиры Бориса Романченко. Квартира 96-летнего мужчины и весь этаж сгорели дотла.

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Фото – "Суспільне Харків".

Фото – "Суспільне Харків".

Фото – "Суспільне Харків".

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Напомним, российские оккупанты обстреляли магазин в Северодонецке. Есть погибшие и раненые – их количество уточняется

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