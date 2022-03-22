У Харкові під обстрілом загинув 96-річний колишній в'язень концтаборів: від квартири залишилися уламки та попіл (фото)

До багатоповерхового будинку чоловіка потрапила бомба. / Фото: Суспільне, Колаж: Сьогодні

Вчора, 21 березня, в Харкові загинув в'язень концтаборів Борис Романченко. В його будинок влучила російська бомба.

Про це повідомив у Twitter Меморіал пам'яті концентраційних таборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау.

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Що сталося

"Як ми дізналися від родичів, наш друг Борис Романченко, який пережив концтабори Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, загинув минулої п'ятниці внаслідок вибуху бомби у своєму будинку в Харкові. Ми глибоко стривожені", – зазначили там.

За словами онуки Романченка, він жив у багатоповерховому будинку, в який влучила бомба.

Фото з квартири

Як повідомляє "Суспільне Харків", комунальники дісталися квартири Бориса Романченка. Квартира 96-річного чоловіка та весь поверх згоріли вщент.

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Фото – "Суспільне Харків".

Фото – "Суспільне Харків".

Фото – "Суспільне Харків".

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Нагадаємо, російські окупанти обстріляли магазин у Сєвєродонецьку. Є загиблі та поранені – їх кількість уточнюється

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