В Энергодаре россияне назначили директором гимназии электрика

Россияне назначили нового директора гимназии / Коллаж "Сегодня"

В оккупированном Энергодарероссияне назначили нового директора гимназии № 2. Им стал электрик, который не имеет профильного образования.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Новым директором гимназии стал Вадим Каретников, который поклонник "русского мира".

"Известно, что никакого отношения к педагогам он не имеет, как и нет профильного образования для такой должности. Ранее этот человек работал электриком на АЭС", - говорится в сообщении.

Ситуация в Энергодаре

7 апреля россияне и их пособники в Энергодаре (Запорожская область) начали создавать фейковые органы власти.

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23 марта жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг оккупантов.

20 марта российские оккупанты похитили первого заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка. В тот же день в Херсоне, Каховке, Бердянске и Энергодаре украинцы вышли на митинги против российских оккупантов. Люди требовали от военных РФ прекратить похищения людей, отпустить заложников и убираться из их городов.

Также сообщалось, что в Энергодаре полное беззаконие. Людей избивают прямо на улицах. У некоторых забирают автомобили, а кого-то "пакуют" и увозят в неизвестном направлении.

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