В Енергодарі росіяни призначили директором гімназії електрика

Росіяни призначили нового директора гімназії / Колаж "Сьогодні"

В окупованому Енергодаріросіяни призначили нового директора гімназії №2. Ним став електрик, який не має профільної освіти.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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Новим директором гімназії став Вадим Каретніков, який є шанувальником "російського світу".

"Відомо, що жодного відношення до педагогів він не має, як і немає профільної освіти для такої посади. Раніше ця людина працювала електриком на АЕС", – йдеться у повідомленні.

Ситуація в Енергодарі

7 квітня росіяни та їхні посібники в Енергодарі (Запорізька область) почали створювати фейкові органи влади.

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23 березня мешканці Енергодару повалили флагшток та спалили прапор окупантів.

20 березня російські окупанти викрали першого заступника міського голови Енергодара Івана Самойдюка. Того ж дня у Херсоні, Каховці, Бердянську та Енергодарі українці вийшли на мітинги проти російських окупантів. Люди вимагали від військових РФ припинити викрадення людей, відпустити заручників і забиратися з їхніх міст.

Також повідомлялося, що в Енергодарі повне беззаконня. Людей б'ють прямо на вулицях. У деяких забирають автомобілі, а когось "пакують" та відвозять у невідомому напрямку.

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