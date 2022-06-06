В Донецкой области за сутки от обстрелов оккупантов погибли мирные жители

Оккупанты убивают людей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают обстреливать Донбасс. За прошедшие сутки, 5 июня, погибли трое мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"За 5 июня россияне убили 3 мирных жителя Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Дружковке. Еще 2 человека получили ранения", — отметил Кириленко.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил глава ОВА.

"Каждый военный преступник будет наказан", — подчеркнул Кириленко.

В Херсонской области на мине оккупантов подорвались мирные жители

В курортном поселке городского типа Лазурное, что в Херсонской области возле местного пансионата "Парус" трое местных жителей подорвались на мине, установленной российскими военными. От мощного взрыва люди скончались на месте. Об этом сообщает спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

"По информации областной прокуратуры, россияне заминировали побережье Черного моря, поэтому пребывание там несет угрозу жизни. По этому факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, осуществляется досудебное расследование", — написал он.

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