В Черниговской области ВСУ уничтожили колонну российских оккупантов (фото)

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Вооруженные силы Украины уничтожили очередную колонну российских оккупантов в Черниговской области.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Север".

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"Не такие уж и бронированные"

"Силы сопротивления Сиверщины неустанно работают над скорейшей победой наглого врага. Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле. Вместе к победе!" – указали в командовании.

Фото – оперативное командование "Север".

Напомним, глава областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что Чернигов полностью остался без электроснабжения и воды в результате обстрела российскими оккупантами города. Восстановительные работы идут по возможности.

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