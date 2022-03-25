На Чернігівщині ЗСУ знищили колону російських окупантів (фото)

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Збройні сили України знищили чергову колону російських окупантів на Чернігівщині.

Про це повідомляє в Facebook оперативне командування "Північ".

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"Не такі вже й броньовані"

"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Їхні броньовані машини виявилися не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі. Разом до перемоги!" – вказали в командуванні.

Фото – оперативне командування "Північ".

Нагадаємо, голова обласної адміністрації В’ячеслав Чаус заявив, що Чернігів повністю залишився без електропостачання та води внаслідок обстрілу російськими окупантами міста. Відновлювальні роботи йдуть за можливості.

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