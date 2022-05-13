В Буче оккупанты подложили гранату в детское фортепиано (фото)

Граната не сработала/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Буче Киевской области российские оккупантыподложили гранату в фортепиано 10-летней девочки. К счастью, она не сработала.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Жительница Бучи Татьяна Монько, наконец-то вернувшись домой, кроме разгрома обнаружила еще и смертельную ловушку, которая чудом не сработала", — написал Геращенко в Telegram.

Он отметил, что оккупанты подложили подствольную гранату ВОГ-25П под молотки фортепиано, принадлежащего 10-летнему ребенку.

Благодаря бдительности жительницы Бучи никто не пострадал. Саперы изъяли и обезвредили гранату.

Граната в фортепиано/Фото: https://t.me/Pravda_Gerashchenko

Зверства оккупантов

В доме одного из жителей Бучи жили российские оккупанты. Вернувшись домой, мужчина увидел лабораторную колбу из непонятным веществом. Как выяснилось, это — ртуть.

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Как стало известно, радиоактивный фон колбы был повышен, поэтому предполагается, что она была вывезена из Чернобыльской АЭС.

Жидкость изъяли бойцы и передали предприятию по утилизации опасных отходов. Зачем оккупанты привезли яд в Бучу – останется загадкой.

Сосуд имел в себе примерно 400 граммов жидкого металла, когда в стандартном градуснике ртути от 2 до 4 граммов.

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