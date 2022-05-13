У Бучі окупанти підклали гранату в дитяче фортепіано (фото)

Граната не спрацювала/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Бучі Київської області російські окупанти підклали гранату в фортепіано 10-річної дівчинки. На щастя, вона не спрацювала.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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"Мешканка Бучі Тетяна Монько, нарешті повернувшись додому, крім розгрому виявила ще й смертельну пастку, яка дивом не спрацювала", — написав Геращенко у Telegram.

Він зазначив, що окупанти підклали підствольну гранату ВОГ-25П під молотки фортепіано, що належить 10-річній дитині.

Завдяки пильності мешканки Бучі ніхто не постраждав. Сапери вилучили та знешкодили гранату.

Граната у фортепіано/Фото: https://t.me/Pravda_Gerashchenko

Звірства окупантів

У будинку одного з мешканців Бучі жили російські окупанти. Повернувшись додому, чоловік побачив лабораторну колбу з незрозумілою речовиною. Як з’ясувалося, це – ртуть.

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Як стало відомо, радіоактивний фон колби був підвищений, тому є припущення, що вона була вивезена з Чорнобильської АЕС.

Рідину вилучили бійці та передали підприємству з утилізації небезпечних відходів. Навіщо окупанти привезли отруту до Бучі – залишиться загадкою.

Посудина мала в собі приблизно 400 грамів рідкого металу, коли у стандартному градуснику ртуті від 2 до 4 грамів.

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