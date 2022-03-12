Украинские защитники разгромили очередной батальон оккупантов

Оккупантам не рады на украинской земле/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Свое существование прекратила еще одна батальонная тактическая группа 102-го полка 150 мотострелковой дивизии ВС РФ.

Об этом сообщает ООС.

"Защитники Мариуполя продолжают успешно утилизировать весь российский хлам, пришедший на нашу землю. Так, практически прекратила свое существование одна батальонная тактическая группа 102 полка 150 мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. Подразделения Объединенных сил продолжают оборонять город и защищать мирных украинских граждан", — говорится в сообщении.