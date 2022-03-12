Українські захисники розгромили черговий батальйон окупантів

Окупантам не раді на українській землі/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Своє існування припинила ще одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії ЗС РФ.
Про це повідомляє ООС.
Деталі
"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю. Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян", — йдеться в повідомленні.
Ситуація минулої доби
- За даними Міністерства оборони України, російські окупанти намагаються відновити шляхи логістичного забезпечення власних підрозділів. Але українські герої їм постійно у цьому заважають.
- Президент Володимир Зеленський у зверненні до українців 11 березня заявив, що українці дають бій окупантам вже 16-й день – учетверо довше, ніж ворог планував своє вторгнення.
- Згідно з оперативною інформацією Генерального штабу ЗСУ, станом на 18.00 11 березня, противник продовжує ведення наступальної операції проти України та готується продовжувати наступ.
- Одеса готується до можливого оточення російськими військами. Про цілі окупантів злочинної країни заявив на брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, який готує місто до можливого негативного сценарію.