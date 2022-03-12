Українські захисники розгромили черговий батальйон окупантів

Окупантам не раді на українській землі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Своє існування припинила ще одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії ЗС РФ.

Про це повідомляє ООС.

"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський непотріб, що прийшов на нашу землю. Так, практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії Збройних сил Росії. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують обороняти місто та захищати мирних українських громадян", — йдеться в повідомленні.