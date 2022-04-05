Украинские военные ударом из "Стугны" уничтожили новейший российский вертолет (видео)

Российский ударный вертолет Ка-52 в прицеле украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П". Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские бойцы 95-й Отдельной десантно штурмовой бригады ударом из ПТРК "Стугна" уничтожили новейший российский ударный вертолет Ка-52.

Видео опубликовала пресс-служба ВСУ.

Реклама

"Стугна-П" – противотанковый ракетный комплекс, разработанный и изготовленный в Украине. Для наведения цели комплекс использует лазерный луч с большой дальностью.

Украинский ПТРК "Стугна" от ДККБ "ЛУЧ" имеет дальность поражения в 5800 метров и может пробить броню толщиной до 1100 миллиметров.

Реклама

Читайте другие новости "Сегодня":