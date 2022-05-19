Украинские военные показали, как бомбят технику оккупантов (видео)

ВСУ уничтожают оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

В течение суток, 19 мая, одно из подразделений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожило около 10 бронированных единиц техники армии РФ.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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"В ходе ожесточенных сегодняшних боев одним из подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожено около 10 бронированных единиц техники, а наш расчет ПТРК "Стугна" уничтожил 2 танка и БМП оккупантов", — говорится в сообщении.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 28500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1254 (+3) ед.,

боевых бронированных машин – 3063 (+20) ед.,

артиллерийских систем – 595 (+9) ед.,

РСЗО – 199 (+0) ед.,

средств ПВО – 93 (+2) ед.,

самолетов – 203 (+1) ед.,

вертолетов – 167 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 455 (+14),

крылатых ракет – 103 (+1) ед.,

кораблей /катеров – 13 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 2157 (+20) ед.,

специальной техники – 43 (+0) ед.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях.

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