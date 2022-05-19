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Українські військові показали, як бомблять техніку окупантів (відео)

Володимир Козир
19 травня, 23:54
Протягом доби РФ позбулася близько 10 одиниць броньованої техніки

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом доби, 19 травня, один із підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив близько 10 броньованих одиниць техніки армії РФ.

Про це повідомляє Міноборони України.

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Деталі

"В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танки й БМП окупантів", — йдеться в повідомленні.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.05 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 28500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1254 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 3063 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 595 (+9) од.,
  • РСЗВ – 199 (+0) од.,
  • засобів ППО – 93 (+2) од.,
  • літаків – 203 (+1) од.,
  • гелікоптерів – 167 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) од.,
  • крилатих ракет – 103 (+1) од.,
  • кораблів /катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2157 (+20) од.,
  • спеціальної техніки – 43 (+0) од.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Слов'янському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.

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