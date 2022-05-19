Українські військові показали, як бомблять техніку окупантів (відео)

Протягом доби, 19 травня, один із підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив близько 10 броньованих одиниць техніки армії РФ.

Про це повідомляє Міноборони України.

"В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танки й БМП окупантів", — йдеться в повідомленні.