Украинские десантники уничтожили элитное подразделение мотострелков из Томска

Подразделения 21-й бригады постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские десантники уничтожили элитное мотострелковое подразделение вооруженных сил РФ из города Томск. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ во вторник, 19 апреля.



"В районе интенсивных боев украинскими воинами-десантниками была разбита и уничтожена бронегруппа одного из подразделений 21-й отдельной гвардейской краснознаменной Омско-Новобужской мотострелковой бригады Центрального ВО ВС Российской Федерации, г. Томск. Именно подразделения этой воинской части постоянно участвовали в международных учениях, где завоевывали призовые места", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в день сражения многие российские оккупанты сгорели в пламени уничтоженных боевых машин. Лишь нескольких удалось идентифицировать по сохранившимся документам, в частности, снайпера, наводчика-командира танка, младшего сержанта Кайрата Саккузиева из Оренбурга и лейтенанта Кочановского А.М.

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"Имеющиеся документы дают нам понять о недолгой военной карьере. Пожалуй, никто из элитной мотострелковой бригады из Томска не рассчитывал на такое развитие событий", – подытожили в Генштабе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что бойцы ВСУ уничтожили замаскированный склад боеприпасов российских оккупантов.

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Также мы информировали, что украинские военные отбили наступления российских оккупантов в Рубежном и Попасной Луганской области.