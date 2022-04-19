Українські десантники знищили елітний підрозділ мотострільців із Томська

Підрозділи 21-ї бригади брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські десантники знищили елітний мотострілецький підрозділ збройних сил РФ з міста Томськ. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 19 квітня.



"У районі інтенсивних боїв українськими воїнами-десантниками була розбита і знищена бронегрупа одного з підрозділів 21-ї окремої гвардійської червонопрапорної Омсько-Новобузької мотострілецької бригади Центрального ВО ЗС Російської Федерації, м. Томськ. Саме підрозділи цієї військової частини постійно брали участь у міжнародних навчаннях, де завойовували призові місця", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в день битви багато російських окупантів згоріли в полум'ї знищених бойових машин. Лише кількох вдалося ідентифікувати за документами, що збереглися, зокрема, снайпера, навідника-командира танка, молодшого сержанта Кайрата Саккузієва з Оренбурга та лейтенанта Кочановського А.М.

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"Наявні документи дають нам зрозуміти про недовгу військову кар'єру. Мабуть, ніхто з елітної мотострілецької бригади з Томська не розраховував на такий розвиток подій", – підсумували у Генштабі.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що бійці ЗСУ знищили замаскований склад боєприпасів російських окупантів.

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Також ми інформували, що українські військові відбили наступи російських окупантів у Рубіжному та Попасній Луганської області.