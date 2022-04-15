Украина и РФ обменялись пленными

В Херсонской области обменяли пленных / Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативное командование "Юг" сообщает об обмене пленными.

Об этом сообщает ОК "Юг" в Facebook.

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"После напряженных переговоров удалось достигнуть договоренностей по обмену пленными в районе поселка Посад-Покровское (Чернобаевской общины Херсонской области – ред.), где 4 пленных российских военных были обменены на 5 наших", – говорится в сообщении.

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