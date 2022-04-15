Україна та РФ обмінялися полоненими

На Херсонщині обміняли полонених / Фото: Колаж: Сьогодні

Оперативне командування "Південь" повідомляє про обмін полоненими.

Про це повідомляє ОК "Південь" у Facebook.

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"Після напружених переговорів вдалося досягти домовленостей щодо обміну полоненими в районі селища Посад-Покровське (Чорнобаївської громади Херсонської області. – Ред.), де 4 полонених російських військових були обміняні на 5 наших", – йдеться у повідомленні.

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