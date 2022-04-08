"Ты с**а, вы убиваете наших детей": в Испании украинка пинками отправила россиянку к Путину

Женщина посоветовала россиянке возвращаться на родину к своему президенту / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео, на кадрах которого в Испании украинская женщина высказала россиянке все, что она о ней думает и о режиме ее президента. Опубликовал его экс-нардеп Игорь Мойсейчук.

Пожилая женщина не подбирала слов и используя нецензурные слова, выразила свое отношение к россиянам.

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"Ты чего меня снимаешь, с**ка конченная, пи**уй в свою Россию к Путину, вы убиваете наших детей", – сказала она и дала ей пинок под зад.

Издевательства россиян над детьми

С начала войны РФ против Украины российские военные убили 169 детей, еще более 306 несовершеннолетних украинцев получили ранения. Однако количество жертв может быть еще большим, ведь подсчитать всех невозможно из-за оккупации и боевых действий.

После того, как российские военные покидают украинские города, всплывают жуткие подробности их преступлений. В частности, появились данные, что оккупанты насилуют детей или же их родителей прямо у них на глазах, издеваются над несовершеннолетними и убивают их. Наводим только часть новостей за последнее время: