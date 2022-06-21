Террорист Гиркин предсказал распад России из-за проигрыша в войне

Гіркін рассказал, почему армия Путина не выиграет войну против Украины/Фото: коллаж: "Сегодня"

Война в Украине, которую развязала Россия, вместо трехдневного блицкрига превращается в затяжную войну. Этот сценарий грозит РФ восстанием армии и, возможно, распадом страны.

Об этом заявил "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков.

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"Та армия, которая потерпит поражение в этой войне, возможно, будет решать вопрос со своим правительством, но победоносная армия со своим правительством решать вопрос не будет", — сказал Гиркин.

Он отметил, что поражение украинской армии не предвидится, так как Киев поддерживает весь цивилизованный мир.

"За Украиной стоит мощнейшая структура НАТО. И они будут поддерживать… Когда они почувствуют, что градус накалился в Украине, они дадут и денег, и продовольствие… Они не дадут Украине развалиться", — заявил диверсант.

Гиркин добавил, что для России сценарий распада более вероятен, так как Кремль ввязался в затяжную войну. Шанс победить у РФ есть, с его слов, только при объявлении всеобщей мобилизации в России. Но идти на этот шаг Кремль панически боится.

"Наша власть… надеется, что не придется напрягаться и напрягать силы страны, потому что это чревато для них. Они понимают, что все подгнило. И если напрячься, то может начать лопаться везде", — рассказал Гаркин.

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Гиркин-Стрелков занервничал и призвал "ДНР" мужаться

Война в Украине почти сразу пошла не по сценарию Российской Федерации – "блицкриг" провалился и российскому командованию пришлось менять тактику по ходу сражений на фронте. Сейчас украинские военные давят на оккупантов на юге нашей страны и стойко держатся на востоке, что вводит в панику российских захватчиков.

"Экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков прокомментировал, что будет, если украинская армия будет иметь успех на херсонском, харьковском и изюмском направлениях.

"Призываю к мужеству тех солдат и офицеров "Донецкой народной республики", которые были мобилизованы, которых загнали в те ситуации, в которых они сейчас находятся, но которым необходимо сейчас выполнять свой долг в первую очередь для защиты своей земли. Не Донецка и Луганска, а Херсона, Харькова и Изюма. Потому что если мы потеряем Херсон, Харьков и Изюм (Херсонская область имеется в виду), те позиции, которые у нас сейчас там есть, то вопрос снова станет о Донецке и Луганске. А разбивать голову о многолетние укрепления в Донецке и Луганске уже попробовали – не получилось. "Мясом" получалось закидывать только в первые дни войны. Сейчас уже не получается, просто потому что людей не хватает", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что ВСУ в 15-18 км от Херсона. Также мы писали, что Генштаб определил слабое место оккупантов.