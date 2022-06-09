Гиркин-Стрелков занервничал и призвал "ДНР" мужаться

Среди прочего он рассказал, что будет, если ВСУ отобьют Херсон

Игорь Гиркин-Стрелков призвал к мужеству "солдат "ДНР". / Фото: Коллаж: Сегодня

Война в Украине почти сразу пошла не по сценарию Российской Федерации – "блицкриг" провалился и российскому командованию пришлось менять тактику по ходу сражений на фронте. Сейчас украинские военные давят на оккупантов на юге нашей страны и стойко держатся на востоке, что вводит в панику российских захватчиков.

Например, "экс-министр обороны ДНР" Игорь Гиркин-Стрелков прокомментировал, что будет, если украинская армия будет иметь успех на херсонском, харьковском и изюмском направлениях.

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"Многолетние укрепления"

"Призываю к мужеству тех солдат и офицеров "Донецкой народной республики", которые были мобилизованы, которых загнали в те ситуации, в которых они сейчас находятся, но которым необходимо сейчас выполнять свой долг в первую очередь для защиты своей земли. Не Донецка и Луганска, а Херсона, Харькова и Изюма. Потому что если мы потеряем Херсон, Харьков и Изюм (Херсонская область имеется в виду), те позиции, которые у нас сейчас там есть, то вопрос снова станет о Донецке и Луганске. А разбивать голову о многолетние укрепления в Донецке и Луганске уже попробовали – не получилось. "Мясом" получалось закидывать только в первые дни войны. Сейчас уже не получается, просто потому что людей не хватает", – рассказал он.

Фото – Фокус.

Освобождение Херсона

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что украинские военные не будут в лоб штурмовать Херсон. По его словам, его достаточно взять в полукольце и прижать к Днепру. Также огневым контролем не давать снабжать группировку россиян – она долго не выдержит.

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