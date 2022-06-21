Терорист Гіркін передбачив розпад Росії через програш у війні

Гіркін розповів, чому армія Путіна не виграє війну проти України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Війна в Україні, яку розв'язала Росія, замість триденного бліцкригу перетворюється на затяжну війну. Цей сценарій загрожує РФ повстанням армії та, можливо, розпадом країни.
Про це заявив "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков.
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"Та армія, яка зазнає поразки у цій війні, можливо, вирішуватиме питання зі своїм урядом, але переможна армія зі своїм урядом вирішувати питання не буде", — сказав Гіркін.
Він зазначив, що поразка української армії не передбачається, оскільки Київ підтримує весь цивілізований світ.
"За Україною стоїть найпотужніша структура НАТО. І вони будуть підтримувати... Коли вони відчують, що градус загострився в Україні, вони дадуть і грошей, і продовольство... вони не дадуть Україні розвалитися", — заявив диверсант.
Гіркін додав, що для Росії сценарій розпаду вірогідніший, оскільки Кремль уплутався у затяжну війну. Шанс перемогти у РФ є, за його словами, тільки при оголошенні загальної мобілізації в Росії. Але йти на цей крок Кремль панічно боїться.
"Наша влада... сподівається, що не доведеться напружуватися і напружувати сили країни, тому що це загрожує для них. Вони розуміють, що все підгнило. І якщо напружитися, то може почати лопатися всюди", — розповів Гіркін.
Гіркін-Стрєков занервував і закликав "ДНР" мужатися
Війна в Україні майже одразу пішла не за сценарієм Російської Федерації – "бліцкриг" провалився і російському командуванню довелося міняти тактику у ході битв на фронті. Наразі українські військові тиснуть на окупантів на півдні нашої країни та стійко тримаються на сході, наводячи паніку на російських загарбників.
Наприклад, "ексміністр оборони ДНР" Ігор Гіркін-Стрєлков прокоментував, що буде, якщо українська армія матиме успіх на херсонському, харківському та ізюмському напрямках.
"Закликаю до мужності тих солдатів та офіцерів "Донецької народної республіки", які були мобілізовані, яких загнали в ті ситуації, в яких вони зараз перебувають, але яким необхідно зараз виконувати свій обов'язок насамперед для захисту своєї землі. Не Донецька та Луганська, а Херсона, Харкова та Ізюма, бо якщо ми втратимо Херсон, Харків та Ізюм (Херсонська область мається на увазі), ті позиції, які у нас зараз там є, то питання знову стане про Донецьк і Луганськ. А розбивати голову об багаторічні укріплення в Донецьку та Луганську вже спробували – не вийшло. "М'ясом" виходило закидати тільки в перші дні війни. Зараз уже не виходить, просто тому, що людей не вистачає", – розповів він.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що ЗСУ за 15-18 км від Херсона. Також ми писали, що Генштаб визначив слабке місце окупантів.