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США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд – что в нее входит

Юлия Гаврилюк
16 марта, 21:17
Украине будут также поставлены американские БПЛА-камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600

Президент США Джо Байден рассказал о помощи Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В ближайшее время США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд, которая включает 800 систем ПВО.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время обращения из Белого дома о помощи Украине.

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США передадут Украине оборонную помощь на $1 млрд, она включает 800 систем ПВО и 9 тыс. противотанковых комплексов, беспилотники, 7 тыс. единиц стрелкового оружия и 20 млн боеприпасов к ним.

Также Украине будут поставлены американские БПЛА-камикадзе Switchblade 300 и Switchblade 600. Они предназначены для поражения как техники, так и пехоты.

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Зеленский обратился к Конгрессу США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США в связи с войной РФ против нашей страны. По видеосвязи он рассказал, что "Россия превратила украинское небо в источник смерти", и попросил закрыть небо.

О чем сказал Зеленский:

  • "Россия превратила украинское небо в источник смерти для тысяч людей. Российские войска уже выпустили по Украине около тысячи ракет, бесчисленное количество авиабомб. Они используют дроны, чтобы более прицельно убивать".

  • "Мы просим ответить на террор. Создать над Украиной гуманитарную бесполетную зону, условия, при которых Россия уже не сможет ежедневно терроризировать наши мирные города".

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    ▪️ "Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу. Вы знаете, в каких защитных системах мы нуждаемся: С-300 и других аналогичных системах".

  • "Новые пакеты санкций требуются еженедельно. До тех пор, пока российская военная машина не остановится. Все американские компании должны выйти из России. Оставить этот рынок, залитый нашей кровью".

  • "Мы предлагаем создать объединение U-24 – United for peace. Союз ответственных государств, имеющих силу и совесть, чтобы останавливать конфликты немедленно. За 24 часа оказывать всю необходимую помощь. Если нужно – то оружие. Если нужно – то санкции. Гуманитарная поддержка. Политическая поддержка. Деньги. Все, что необходимо, чтобы сохранить мир".

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