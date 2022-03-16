США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд – що до неї входить

Президент США Джо Байден розповів про допомогу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд, до якої входить 800 систем ППО.

Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення з Білого дому про допомогу Україні.

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США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд: 800 систем ППО та 9 тис. протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів до них.

Також Україні постачать американські БПЛА-камікадзе Switchblade 300 та Switchblade 600. Вони призначені для ураження як техніки, так і піхоти.

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Зеленський звернувся до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США у зв'язку з війною РФ проти нашої країни. По відеозв'язку він розповів, що "Росія перетворила українське небо на джерело смерті", і попросив закрити небо.

Про що сказав Зеленський:

"Росія перетворила українське небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні близько тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб. Вони застосовують дрони, щоб прицільніше вбивати".

"Ми просимо відповісти на терор. Створити над Україною гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щоденно тероризувати наші мирні міста". Реклама

"Якщо це дуже багато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо: С-300 та інших аналогічних систем".

"Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доки російська військова машина не зупиниться. Усі американські компанії мають вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кров'ю".

"Ми пропонуємо створити об'єднання U-24 – United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу та совість, щоб зупиняти конфлікти негайно. За 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо потрібно – то зброя. Якщо потрібно – то санкції. Гуманітарна підтримка. Політична підтримка. Гроші. Все, що потрібно, щоб зберегти мир".

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