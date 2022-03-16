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США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд – що до неї входить

Юлія Гаврилюк
16 березня, 21:17
Україні також постачать американські БПЛА-камікадзе Switchblade 300 та Switchblade 600

Президент США Джо Байден розповів про допомогу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд, до якої входить 800 систем ППО.

Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення з Білого дому про допомогу Україні.

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США передадуть Україні оборонну допомогу на $1 млрд: 800 систем ППО та 9 тис. протитанкових комплексів, безпілотники, 7 тис. одиниць стрілецької зброї та 20 млн боєприпасів до них.

Також Україні постачать американські БПЛА-камікадзе Switchblade 300 та Switchblade 600. Вони призначені для ураження як техніки, так і піхоти.

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Зеленський звернувся до Конгресу США

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США у зв'язку з війною РФ проти нашої країни. По відеозв'язку він розповів, що "Росія перетворила українське небо на джерело смерті", і попросив закрити небо.

Про що сказав Зеленський:

  • "Росія перетворила українське небо на джерело смерті для тисяч людей. Російські війська вже випустили по Україні близько тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб. Вони застосовують дрони, щоб прицільніше вбивати".

  • "Ми просимо відповісти на терор. Створити над Україною гуманітарну безпольотну зону, умови, за яких Росія вже не зможе щоденно тероризувати наші мирні міста".

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  • "Якщо це дуже багато, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, яких захисних систем ми потребуємо: С-300 та інших аналогічних систем".

  • "Нові пакети санкцій потрібні щотижня. Доки російська військова машина не зупиниться. Усі американські компанії мають вийти з Росії. Залишити цей ринок, залитий нашою кров'ю".

  • "Ми пропонуємо створити об'єднання U-24 – United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу та совість, щоб зупиняти конфлікти негайно. За 24 години надавати всю необхідну допомогу. Якщо потрібно – то зброя. Якщо потрібно – то санкції. Гуманітарна підтримка. Політична підтримка. Гроші. Все, що потрібно, щоб зберегти мир".

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