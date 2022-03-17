США оставили Путина без ботокса. Скоро увидим настоящее лицо диктатора

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Из-за полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в РФ ботокса и филлеров. Об этом сообщается на сайте компании.

"AbbVie приостановила работу всех продуктов для эстетической медицины в России. У нас нет производственных предприятий в регионе", – говорится в заявлении.

Также сообщается, что компания продолжит следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.

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Путин пользуется ботоксом

В соцсетях посмеялись над "новым вариантом" президента России Владимира Путина в Сочи.

Приостановка поставок косметических товаров коснется и президента Путина. Говорят, что в течение многих лет он использовал ботокс, чтобы уменьшить появление морщин на лице. Конечно, сам российский лидер вмешательство отрицал, но ряд пластических хирургов сошлись во мнении, что ботокс применяли.

Война в Украине 17 марта