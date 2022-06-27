Славянск – новая цель РФ. Как враг уже атакует город

Оккупанты подбираются к Славянску / Фото: Коллаж: Сегодня

Город Славянск на Донбассе после захвата Северодонецка стал одной из главных целей для российских оккупантов. Войска РФ предпринимают попытки наступления на Славянском направлении и бьют из артиллерии по жилым кварталам города.

Руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях сообщил в Facebook, что ночью и утром 27 июня город подвергся обстрелам. По его словам, ночью от обстрела пострадали дома и линии электропередач в одном из микрорайонов, в результате часть города осталась без света.

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Позже Лях уточнил, что сегодняшние события в Славянске "не ограничились ночным прилетом в многоэтажный сектор, ул. Новый Быт".

"Утром от ракетного удара пострадали дома по ул. Торский и близлежащий к ней частный сектор. Есть убитые и раненые. Это почти центр города. Здесь нет военных объектов. Россия сражается с мирным населением. И это – война на уничтожение", – отметил он.

Руководитель ОВА призвал жителей уезжать из города, не дожидаясь "когда прилетит в ваш дом".

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По информации Генштаба ВСУ на 27 июня, на Славянском направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Долина. Зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Адамовка, Крестище, Грушеваха, Светличное и Курулька. Также оккупанты нанесли авиаудар неподалеку от Довгенького. В целях улучшения тактического положения враг ведет наступление в направлении населенного пункта Мазановка.

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РФ готовит Славянску судьбу Мариуполя?

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко 26 июня в эфире национального телемарафона заявил, что оккупанты стягивают силы к Славянску, чтобы попробовать повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка.

По его словам, армия РФ накапливает живую силы, артиллерию и тяжелую технику. Противник хочет использовать для обстрелов города , кроме ракет и авиации, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

"Тактику россияне не меняют, мы видели, что происходило в Мариуполе и Северодонецке, поэтому со Славянском готовимся к любому сценарию", – сказал глава ОВА.

Кириленко добавил, что линия обороны вокруг Славянска построена таким образом, чтобы россияне не могли уничтожать город артиллерией, однако они готовятся именно к такому сценарию. Он подчеркнул, что город готов "стоять столько, сколько потребуется".

ISW назвал условие для атаки оккупантов на Славянск

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что российские военные предпримут наступление на Славянск после того, как попробуют окружить ВСУ в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города.

ВСУ будут пытаться сохранять свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска, но не исключено, что украинские военные, скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если оккупанты будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Армии РФ необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск.