РФ собирается наступать Славянск, но сначала атакует другой город – ISW

Оккупанты вероятно, столкнутся с трудностями во время окружения Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае

Оккупанты продолжают наступление на востоке Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные прежде чем возобновить наступление на Славянск, попробуют окружить ВСУ в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города.

К такому выводу пришел американский Институт по изучению войны (ISW) в своем отчете.

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ВСУ будут пытаться сохранять свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска, но не исключено, что украинские военные скорее всего, намеренно отступят из Лисичанска, если оккупанты будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Армии РФ необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Там они вероятнее всего столкнутся с трудностями при окружении Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае.

Ключевые выводы

Российские войска продолжали продвигаться на север к Лисичанску и, вероятно, окружили украинские войска в Горном и Золотом.

Украинские официальные лица объявили, что украинские силы ведут свои последние бои в промзоне Северодонецка перед уходом из города.

Русские войска вели безуспешные наступательные действия западнее Изюма и севернее Славянска.

Украинские силы продолжают вести контрнаступательные операции вдоль границы Херсон-Днепропетровской области и угрожают российским силам в Херсоне.

Украинские партизаны продолжали нападать на российских коллаборационистов в Херсоне.

Ситуация в Лисичанске

Захватить этот город оккупантам будет сложнее, так как у него удачное расположение. Лисичанск находится на возвышенности, защищенный с одной стороны рекой.

Окружение военных в районе Лисичанска является целью оккупантов. Основная задача противника на данном этапе – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей, удержание захваченных районов Запорожской и Херсонской областей и обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированным крымским полуостровом.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Сиротино, Лисичанск, Северодонецк, Вороново и Мирная Долина. Подразделениями из состава 2-го армейского корпуса при поддержке отрядов Росгвардии ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над Северодонецком. Боевые действия продолжаются.