Ситуация в регионе критическая: какую помощь получили жители Краматорского района

Как Фонд Рината Ахметова помогает украинцам во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

Жители Краматорского района Донецкой области получили 4 тысячи продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова.

Очередным преступлением России против человечества стал недавний ракетный обстрел Краматорска. От ужасных последствий войны ежедневно страдают все жители региона, в частности пожилые люди, женщины и дети.

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Фонд Рината Ахметова продолжает помогать тем, кто в этом больше нуждается, понимая критическую гуманитарную ситуацию в регионе.

Фонд уже передал жителям этой области 27 тысяч наборов с продуктами питания. Всего такие наборы от Фонда Рината Ахметова получат 200 тысяч украинцев.

Напомним, что помощь предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

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Гуманитарная помощь украинцам

В Запорожье Центр гуманитарной миссии Группы "Метинвест" принял уже 1700 тонн помощи для украинцев, пострадавших от войны.

Центр работает на базе предприятия "Запорожсталь", а волонтерами являются работники этого же завода.

Каждый день они собирают, сортируют и распределяют гуманитарную помощь туда, где она больше всего нужна.

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Помощь в Запорожье прибывает из Польши, где Метинвест создал хаб для аккумулирования гуманитарки из всех стран мира.

"Сегодня" также писали, какая больница получила от Фонда Рината Ахметова и Метинвеста важные лекарства, и рассказывали, как еще компании Рината Ахметова помогают украинцам в трудные времена.