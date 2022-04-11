Ситуація у регіоні критична: яку допомогу отримали мешканці Краматорського району

Як Фонд Ріната Ахметова допомагає українцям під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

Мешканці Краматорського району Донецької області отримали 4 тисячі продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова.

Черговим злочином Росії проти людства став нещодавній ракетний обстріл Краматорська. Від жахливих наслідків війни щоденно потерпають усі мешканці регіону, зокрема люди похилого віку, жінки та діти.

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Фонд Ріната Ахметова продовжує допомагати тим, хто цього найбільше потребує, розуміючи критичну гуманітарну ситуацію в регіоні.

Загалом Фонд уже передав жителям цієї області 27 тисяч наборів із продуктами харчування. Усього такі набори від Фонду Ріната Ахметова отримають 200 тисяч українців.

Нагадаємо, що допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога українцям

У Запоріжжі Центр гуманітарної місії Групи "Метінвест" прийняв уже 1700 тонн допомоги для українців, які постраждали від війни.

Центр функціонує на базі підприємства "Запоріжсталь", а волонтерами є працівники цього ж заводу.

Щодня вони збирають, сортують і розподіляють гуманітарну допомогу туди, де вона найбільш потрібна.

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Допомога до Запоріжжя прибуває з Польщі, де "Метінвест" створив хаб для акумулювання гуманітарки з усіх країн світу.

"Сьогодні" також писали, яка лікарня отримала від Фонду Фонду Ріната Ахметова та Метінвесту важливі ліки і розповідали, як ще компанії Ріната Ахметова допомагають українцям у скрутні часи.